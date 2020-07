Hellbrunner Zoo freut sich über Nachwuchs: "Ein gepunktetes Wunder"

Erstmals nach elf Jahren wieder Jaguar-Geburt im Salzburger Tiergarten.

Der betagte Jaguar Sir William ist in seinem hohen Katzenalter von 17 Jahren noch einmal Vater geworden. Seine Partnerin, die vierjährige Lucky Limari, die Anfang 2018 aus Griechenland nach Salzburg kam, hat am 30. Juni 2020 Nachwuchs bekommen. "Um ehrlich zu sein, hatten wir eigentlich nicht mehr daran geglaubt", sagt Geschäftsführerin Sabine Grebner. "Deshalb ist die Freude über das kleine gepunktete Wunder umso größer."

Augen früh geöffnet

Der wenige Tage alte Kater hatte bereits gleich nach der Geburt die Augen geöffnet. Eigentlich öffnen Jungtiere ihre Augen erst nach etwa zwei Wochen. In seltenen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass dies schon wesentlich früher geschieht. Während Limari zum ersten Mal Mutter geworden ist, hatte Sir William bereits mit seiner 2017 verstorbenen Partnerin Bonita für Nachwuchs gesorgt. Das ist allerdings bereits elf Jahre her.

Besucher benötigen Glück und Geduld

Besucher bekommen den Kleinen, der absolut fit ist, gut trinkt, wächst und gedeiht, vorerst nur mit sehr viel Glück zu sehen. Voraussichtlich wird er in wenigen Wochen beginnen, die Anlage der Großkatzen auf eigenen Tatzen zu erkunden. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, den niedlichen Jaguar-Nachwuchs beobachten zu können, auf jeden Fall stark an. Zuvor soll aber Sir William das Jungtier persönlich kennenlernen. Bei den in Süd- und Mittelamerika beheimateten Großkatzen sind nämlich beide Elternteile an der Aufzucht der Jungen beteiligt. Im Gegensatz zu Lucky Limari verfügt die "graue Jaguar-Eminenz" über reichlich Erfahrung, auch wenn diese schon einige Jahre zurückliegt.



Quelle: SN