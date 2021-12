Herdenschutz gegen Wölfe: Legale Behirtung nicht möglich

Die Länder haben einen Leitfaden erstellt, welche Almen vor dem Wolf geschützt werden können. Wendet man ihn an, bleiben nicht viele übrig.

Will man einen sogenannten Problemwolf entnehmen, der sich auf Weidetiere spezialisiert hat, muss laut Gesetz zuerst versucht werden, den Wolf mit Herdenschutz von den Nutztieren fernzuhalten. Außer der Aufwand dafür ist nicht zumutbar. Um eine rechtliche Grundlage in Verfahren zu haben, ließen die Agrarreferenten der Bundesländer von Experten einen Leitfaden erstellen, was zumutbar ist und was nicht. In Regionen wie Tirol und Bayern will man die nicht schützbaren Almen zu Weideschutzgebieten zusammenfassen, in denen der Wolf nicht geduldet wird.

...