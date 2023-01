Herzerwärmende Gesten zu Ehren des neuen Kommissärs in Tamsweg

Von Feuerwehr über König der Löwen bis hin zur Muppet-Show: Vereinigte zu Tamsweg huldigten am Sonntag ihrem neuen Kommissär Christian Bernhofer. Der Festumzug war der Beginn der diesjährigen Festwoche der Bruderschaft.

Mit den Worten "Lasst die Spiele beginnen" hat Kommissär Christian Bernhofer gleich zu Beginn das Protokoll über den Haufen geworfen. Und recht hatte er. Was sich danach vor der Festtribüne abspielte, kann im Leben nur einem Kommissär der Vereinigten in Tamsweg zuteilwerden. Knapp sechs Stunden lang saßen die Ehrengäste schließlich auf der Tribüne am Tamsweger Marktplatz. Und jede einzelne Minute hat sich ausgezahlt. Besonders für den neuen Vater Kommissär Christian Bernhofer und seine Frau Magdalena.

Seit Anfang Jänner ...