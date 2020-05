Hier kommt die Bücherei zum Leser

Die öffentlichen Bibliotheken dürfen ab 15. Mai wieder aufsperren. Bücherfreunde aus Eugendorf kommen seit einigen Wochen in einen besonderen Genuss: Büchereileiterin Maria Aigner und ihre Kolleginnen haben eine Hauszustellung auf die Beine gestellt. Retournierte Bücher müssen in Quarantäne. Die Salzburger Stadtbibliothek öffnet am 18. Mai ihre Pforten - mit strengen Vorgaben.

SN/chris hofer Elisabeth Käferböck mit Tochter Luisa und Laura. Maria Aigner (rechts) stellt die Bücher zu.