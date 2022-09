Hilfe in einem der ärmsten Länder der Welt: Freundinnen reisen nach Nicaragua

Am Montag stiegen die beiden Hanna(h)s in den Flieger nach Lateinamerika - genauer nach Nicaragua. Dort werden sie im Kindergarten "Los Carlitos" in León drei Monate mitarbeiten.

Im Sommer erst die Matura am Musischen Gymnasium in die Tasche gesteckt, wartet nun auf die beiden Freundinnen Hanna Friedl und Hannah Gappmayer bereits die nächste Herausforderung: Sie sind diese Woche in Nicaragua in Mittelamerika gelandet - einem der ärmsten Länder der Welt. In León, an der Westküste des Landes, werden sie im Kindergarten "Los Carlitos" drei Monate mitarbeiten. "Wir sind sozusagen Mädchen für alles und schauen, wo wir helfen können", so Hannah.

Und auch die nötige Kommunikationsausrüstung ...