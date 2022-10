Hinterglemm: Fahrzeug überschlug sich bei Arbeiten an Schneekanone

Zwei junge Pinzgauer wurden bei Arbeiten im Skigebiet von Hinterglemm verletzt.

Im Skigebiet von Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall im Zuge von Vorbereitungen an der Beschneiungsanlage. Ein 27-Jähriger und ein 32-Jähriger waren damit beschäftigt, die Schneekanonen abzudecken, als ihr Fahrzeug am feuchten Untergrund ins Rutschen kam. Das Fahrzeug stürzte über unwegsames Gelände talwärts und überschlug sich dabei. Die beiden Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 32-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Jüngere wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.