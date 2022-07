Historischer Lokalbahn-Waggon kehrte nach Salzburg zurück

Ein Hauch von Eisenbahnnostalgie: Eduard Mainoni als Geschäftsmann und Gunter Mackinger als Eisenbahnexperte haben sich zu einem besonderen Projekt zusammengeschlossen.

18 Meter lang und 24 Tonnen schwer: Mit einem Sondertransport von Schwechat nach Salzburg wurde am Dienstag ein historischer Beiwagen der Salzburger Lokalbahn angeliefert.

Hinter dieser Aktion steckt der frühere Staatssekretär, jetzige italienische Honorarkonsul und Geschäftsführer von Multistorage, Eduard Mainoni. Ein Kunde von ihm habe den Original-Waggon der Lokalbahn aus den 1950er-Jahren im Vorjahr im Eisenbahnmuseum in Schwechat entdeckt, allerdings "in einem erbärmlichen Zustand". Mainoni kaufte den Waggon um 1000 Euro, ließ ihn außen in den Originalfarben restaurieren ...