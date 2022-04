Hitler verherrlicht und gegen Juden gehetzt: Arzt in Salzburg verurteilt

Ein Mediziner, schon jahrzehntelang als solcher tätig, erhielt kürzlich am Salzburger Landesgericht wegen NS-Wiederbetätigung 15 Monate bedingte Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Arzt, seit den 1990er Jahren als Mediziner aktiv, hatte bereits am vergangenen Donnerstag wegen mehrerer Verbrechen nach dem NS-Verbotsgesetz am Landesgericht vor einem Geschworenensenat Platz nehmen müssen. Unter anderem hatte er, so die Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg, zwischen Februar 2018 und Mai 2021 gegenüber seiner inzwischen ehemaligen Gattin immer wieder Äußerungen getätigt, in denen er "den Nationalsozialismus und dessen Zielsetzungen propagiert oder Adolf Hitler als dessen Führer verherrlicht" habe. Vor allem soll er dabei gegen das Judentum - als ...