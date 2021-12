Hoch droben im Lungau: "Corona ging an uns spurlos vorüber"

Am höchstgelegenen bewirtschafteten Bergbauernhof im Lungau auf 1440 Metern Seehöhe wird noch viel auf Tradition und Gelassenheit gesetzt.

Wie läuft das Leben am höchstgelegenen Bergbauernhof im Lungau? Gab es Veränderungen durch die Coronapandemie und wie wird so hoch am Berg oben Weihnachten gefeiert? Die SN sprachen mit der verwitweten Bäuerin Martina Brugger, die den Hof Purgger am Wiesberg in der Lungauer Gemeinde Lessach bewirtschaftet. Ihr Ehemann war vor 16 Jahren bei einem Arbeitsunfall mit einem Traktor tödlich verunglückt. 45 Rinder stehen im Stall, von den drei erwachsenen Kindern stehen ihr Sohn Daniel sowie der 80-jährige Vater Michael zur ...