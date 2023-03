Hochamt zur Wiedereröffnung der Kajetanerkirche: Die Salzburger Ordensspitalkirche wurde umfassend restauriert

Es ist vollbracht. Nach mehr als zwei Jahren ist der Hauptraum der Kajetanerkirche fertig restauriert. Barockmaler Paul Troger hätte seine Freude daran. Die Kirche besticht durch die Rückkehr zur Farbigkeit.

Der akademische Restaurator Alexander Lassnig hat in der Kajetanerkirche die insgesamt 20 Leinwandgemälde und Holzskulpturen restauriert. Auch das Hochaltarbild von Paul Troger kommt nun wieder in seiner optischen Erscheinung voll zur Geltung.

Was für ein Unterschied. Nach dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten im Hauptraum erscheint die Kajetanerkirche am gleichnamigen Platz im Salzburger Kaiviertel in völlig neuem Licht. Das ab 1685 nach Entwürfen des Schweizer Architekten Giovanni Gaspare Zuccalli errichtete Gotteshaus gehört zu den kunsthistorisch bedeutendsten Bauten des Barock im Bundesland. Positiv überrascht sind von dem Ergebnis nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Fachwelt. Besucherinnen und Besucher, die das eng mit dem Ordensspital der Barmherzigen Brüder verbundene Gotteshaus schon lange kennen, stehen staunend ...