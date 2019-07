Hollywood-Star John Travolta zu Gast in St. Wolfgang

Traumhaftes Sommerwetter und Beachfeeling am Wolfgangsee: Am Red Carpet bei den "Living Legends of Aviation Europe" im Event Resort Scalaria tummelten sich am Samstag die ganz Großen der Flug- und Raumfahrtszene - und auch ein Hollywood-Star war mit dabei.

Als Stargast steuere John Travolta mit einem Falcon Jet aus Beverly Hills den Flughafen Salzburg / Hangar 7 an. Anschließend fuhr er nach St. Wolfgang, um bei der Gala im scalaria als Gastgeber die Helden der Luftfahrt und Wirtschaft zu ehren. Am Red Carpet zeigte er sich mit seiner Tochter vor Gästen und Medienvertretern. Ebenso am Red Carpet gesichtet: Schauspielerinnen Christiane Paul und Nathalia Wörner, Moderator Alexander Mazza, Hans Knauss, Patricia Kaiser, Anita Gerhardter, Elke Winkens, Rolf Stahlhofen and Friends, Mousse T. mit Ehefrau Khadra Sufi. Hausherr Peter Gastberger und Simone Gastberger begrüßten weitere Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Flugtechnologie wie etwa Iren Dornier, Betrand Piccard, Mike Kendrick, Kenn Ricci, Charles Gordon-Lennox, Hans Schwöller, Fatih Ozmen mit Ehefrau Eren Ozmen und Robert Machtlinger. Mit dem Boot legte zudem Stratoheld Felix Baumgartner mit Freundin Mihaela Schwartzenberg und dem Duke of Richemond Charles Gordon Lennox direkt am scalaria Beach an.

Quelle: SN