Horst Nöbl: "Die Eisheiligen bringen heuer keine Fröste"

2021 sei ein Spätjahr mit "Frühling erst im Mai", sagt Wetterbeobachter Horst Nöbl. Der Sommer werde sehr wechselhaft.

Beim Wetter hat jeder was zu sagen. Besonderer Diskussionsstoff ist immer geboten, wenn der Saalfeldener Wetterbeobachter und Imker Horst Nöbl eine seiner geschätzten wie umstrittenen Prognosen abgibt. Jetzt ist es wieder so weit!

Also: "Wos sogga", der Herr Nöbl? Zuerst einmal, was Stand der Dinge ist. "Der Frühling weist eine verspätete Vegetationsentwicklung auf im Vergleich zu den letzten 20 Jahren." Und dann geht's an die Vorschau in Richtung der "Eisheiligen" - von 12. Mai (Pankratius) bis 15. Mai ...