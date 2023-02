HTL Salzburg organisiert größten Maturaball Österreichs

Der Abschlussball der HTL Salzburg im Salzburger Messezentrum sprengt heuer alle Rekorde. 6200 Karten sind verkauft. Um Mitternacht tritt ein Roboter in Aktion. Gäste reisen aus ganz Österreich an.

Hunderte Luftballone in Rot, Weiß und Schwarz warten am Donnerstag in der Halle 10 im Salzburger Messezentrum darauf, mitsamt dem goldenen Schriftzug "Matura 2023" dekorativ in luftige Höhen befördert zu werden. Rund 150 Jugendliche tummeln sich in der Halle und in der benachbarten Salzburgarena, um alles für den Maturaball der HTL Salzburg am Samstagabend vorzubereiten. Rund 40 Lkw rollen im Lauf des Donnerstags an, um alles anzuliefern, was es für einen Abend dieser Größenordnung braucht. Sage und schreibe 6200 Besucherinnen ...