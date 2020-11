Hunderte Tourengeher in Obertauern: Die Sonne lockte auf die Berge

Andrang in Obertauern und am Gaisberg. Wetter ändert sich ab Dienstag.

Das schöne Wetter haben am Wochenende viele Salzburgerinnen und Salzburger für Ausflüge genutzt. Besonders gefragt waren Plätze oberhalb der Nebelgrenze, wo die Sonne ungetrübt schien. Das traf nicht nur auf den Gaisberg zu, sondern auch auf Obertauern.

Die Parkplätze am Tauern waren am Wochenende gut gefüllt. Hunderte Skitourengeher nutzten das Wetter aus, um die ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern. Der Andrang kam für Tourismusdirektor Mario Siedler wenig überraschend. "Das war zu erwarten. Es ist in der ...