Ihr Appell für mehr Klimaschutz

"Klimaschutz darf keine Frage von Parteipolitik sein", sagt Anika Dafert. Die Radstädterin ist Klimaschutzaktivistin der "Fridays for Future"-Bewegung.

Vor vier Jahren organisierte Anika Dafert gemeinsam mit anderen jungen Schülerinnen und Schülern erste Protestaktionen für mehr Klimaschutz. Mittlerweile hat sie ihr Studium an der Boku Wien (Umwelt- und Bioressourcenmanagement) fast abgeschlossen. Die Folgen des Klimawandels spüren inzwischen alle. Steigende Temperaturen, Naturkatastrophen und die Veränderung der Ökosysteme: Der Mensch hat den Planeten in nur wenigen Jahrhunderten massiv verändert und ist durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas für den Klimawandel verantwortlich. In den vergangenen zwei Millionen Jahren waren die ...