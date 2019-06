Illegale Prostitution durch Online-Anzeigen entlarvt

Eine Frau hatte ihre Dienste im Internet angeboten. Sie wird wegen Prostitution außerhalb bewilligter Bordell angezeigt.

Die Polizei hat eine 29-jährige Frau aus Rumänien wegen des Verdachtes der illegalen Prostitution angezeigt. Über eine Online-Anzeige waren Ermittler auf die Spur der 29-Jährigen gekommen: Sie hatte ihre Dienste im Internet angeboten. Die Polizei traf die Frau am Mittwoch in einem Hotelzimmer in Wals an. Sie gestand, dort die Prostitution auszuüben. Sie wird wegen Prostitution außerhalb bewilligter Bordelle anzeigt. Ebenfalls wegen illegaler Prostitution wird eine 31-jährige Slowakin angezeigt: Die Polizei konnte die Frau am Mittwochabend bei Kontrollen zur Straßenprostitution in Salzburg-Schallmoos aufgreifen.

Quelle: SN