Im King Kong Club in Salzburg-Lehen dürfen Jugendliche kostenlos trainieren

Das Fitnessstudio startet eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzentrum Lehen. Jugendliche dürfen in Zukunft ein Mal wöchentlich kostenlos trainieren.

Die großen Boxhandschuhe werden angelegt. Die Jugendlichen setzen zu den ersten zaghaften Schlägen auf die schweren Boxsäcke an, die von der Decke des Trainingssaals im King Kong Club in Lehen hängen. Für Samir, Anna und Bayram ist es der erste Besuch in einem Fitnessstudio. In Zukunft werden sie den Club öfter besuchen, denn gemeinsam mit weiteren jungen Menschen dürfen sie künftig regelmäßig im Studio trainieren. In Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzentrum Lehen dürfen Jugendliche ab diesem Freitag ein Mal ...