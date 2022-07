Im Pongau bebt täglich die Erde - und (fast) keiner nimmt es wahr

13 Erdbeben in den vergangenen 14 Tagen zwischen Radstadt und Bischofshofen - im Pongau rumpelte es zuletzt fast jeden Tag. Doch kaum eines dieser Beben ist für die Menschen auch tatsächlich spürbar.

Eine Ausnahme gab es aber am Sonntagabend um 18.26 Uhr, als sich etwa zehn Kilometer nordwestlich von Radstadt ein Erdbeben der Magnitude 2,7 ereignete. Registriert wurde dieses Ereignis von den Sensoren der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dort heißt es: "Das Beben wurde in einem Umkreis von etwa 15 Kilometern vereinzelt leicht verspürt. Die Erschütterungen wurden zum Beispiel in St. Johann im Pongau und im Raum Abtenau als Zittern wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu ...