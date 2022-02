Im Zug von Braunau nach Salzburg: Kaputte Waggons und unzufriedene Fahrgäste

Zu wenig Platz für die Fahrgäste: Seit ein paar Wochen fallen auf der Strecke der Mattigtalbahn Waggons aus, weil sie zur Reparatur in die Werkstatt müssen.

Heftiger Unmut regt sich derzeit bei vielen Bahnkunden, die morgens mit dem Zug aus dem Innviertel und dem Flachgau kommend nach Salzburg fahren. Eine von ihnen ist Petra Frauenschuh aus Neumarkt: "Seit etwa zwei Wochen besteht der Zug aus Braunau in der Früh nur noch aus einem Triebwagen." Davor habe dieser meist vier Waggons hinter sich gehabt. "Jetzt quetschen wir uns alle in diesen einen Wagen, und das in Zeiten der Pandemie und bei dem schlechten Wetter." Das sei der ...