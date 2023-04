In eiskaltes Wasser gesprungen: Diese fünf Salzburgerinnen und Salzburger zeigten Zivilcourage

Veronika Wallner (Bischofshofen) sprang im Februar in die Salzach, um eine abtreibende Person zu retten. Sie zeichne "ihr couragiertes und selbstloses Einschreiten ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit" aus. Dies erfolgte trotz sehr gefährlicher Witterungs-, Temperatur- und Strömungsbedingungen der Salzach an diesem Tag.

Veronika Wintersteller (Untertauern) wählte den Notruf, als sie zwei Männer in das Gasthaus zur Post eindringen sah. Wintersteller wohnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und bemerkte am 4. Juli 2022, wie sich ein Fahrzeug ohne Licht dem Gasthaus genähert hatte. Dann seien zwei maskierte Männer in das Haus eingedrungen. "Ich habe selbst über 30 Jahre in dem Gasthaus gearbeitet", sagt Wintersteller im SN-Gespräch. Deswegen habe sie der alarmierten Polizei am Telefon mitteilen können, wo sich der Hintereingang des Gasthofs befindet. Die Täter konnten auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Das Landeskriminalamt konnte den beiden Männern noch weitere Einbrüche in Salzburg und in der Steiermark nachweisen.

Anton Elsenhuber wurde am Dienstag gleich zwei Mal ausgezeichnet. Elsenhuber bewies in den vergangenen Monaten gleich mehrfach Zivilcourage - die SN berichteten. Ende März half er bei der Ergreifung und Überführung von Straftätern nach einem Einbruchdiebstahl in der Pfarrkirche in Hof.