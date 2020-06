Das Genlabor Novogenia hat in Eugendorf einen Drive-in aufgebaut: Wer wissen will, ob er das Virus hat, kann sich jetzt selbst testen. Ausgewertet wird der Abstrich im Labor.

Das in Eugendorf ansässige Privatlabor Novogenia bietet seit Kurzem Coronaselbsttests im Drive-in-Verkauf an. Dreiecksständer an der B1 weisen den Weg zu einem Parkplatz, auf dem die Test-Kits in einem Kleinbus verkauft werden.

Anleitung und Formular zur Registrierung liegen ...