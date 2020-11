In Haft handgemacht: Der Jailshop bietet Originelles

In Österreichs Justizanstalten werden von Häftlingen originelle Handwerksprodukte erzeugt - sie können online bestellt werden und bieten sich gut als Weihnachtsgeschenke an.

Wie wär's mit einem aus Holz gefertigten Erdnussspender oder einem Zirbenpolster "made by" Häftlingen aus der Salzburger Justizanstalt (JA) in Puch-Urstein? Oder einer Umhänge-Ledertasche, gefertigt von Insassen der JA Stein? Oder einem schicken Wandboard aus dem Gefängnis in Sonnberg (NÖ)? - Auch heuer bieten etliche von Österreichs 28 Justizanstalten wieder von ihren Häftlingen erzeugte Waren aller Art online zum Kauf an. Ob Weihnachtskrippe, Teeservice oder Palettenmöbel - viele Handwerkserzeugnisse sind durchaus originell und stellen sinnvolle Weihnachtsgeschenke dar.

Die rund 60 verschiedenen Produkte können im sogenannten Jailshop besichtigt und unter www.jailshop.at unter Angabe des jeweiligen Verkaufspreises bestellt werden. "Die diesjährigen Geschenkideen wurden in den Justizanstalten Garsten, Sonnberg, Simmering, Salzburg, Klagenfurt, Karlau und Suben hergestellt. Mit dem Erwerb wird die Reintegration von Straftätern und Straftäterinnen unterstützt", betont Christina Ratz, Sprecherin im Justizministerium.

In der JA Salzburg haben Häftlinge auch Holztaschen und bunte Mund-Nasen-Masken gefertigt: "Dabei haben vor allem einige der weiblichen Insassen ihr handwerkliches Geschick bewiesen", so Gefängnischef Dietmar Knebel. Die online bestellten Produkte werden per Post verschickt, können aber auch persönlich beim Gefängnis in Puch erworben und abgeholt werden. Über die Salzburger Justizanstalt läuft übrigens auch die zentrale Verwaltung sämtlicher Bestellungen der diversen handwerklichen "Häfn"-Erzeugnisse.