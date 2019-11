In Portugal vermisste 28-jährige Flachgauerin ist tot

Die Todesursache ist nicht bekannt. Das Salzburger Landeskriminalamt will den Bericht der portugiesischen Behörden abwarten.

Die seit 28. Juni in Portugal vermisste 28-jährige Flachgauerin Julia W. ist tot. Die Frau war zuletzt in der Nähe des Orts Pedralva, im Südwesten der Küstenregion der Algarve, gesehen worden. Am Montag hieß es aus dem Außenministerium, "dass die portugiesische Polizei dort eine Frauenleiche entdeckt hat und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass es sich um die Salzburgerin handelt". Dass es sich um die Leiche der 28-Jährigen handelt, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag. Die Todesursache ist unbekannt. Das Salzburger Landeskriminalamt will den Bericht der portugiesischen Behörden abwarten.

