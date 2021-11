In Salzburgs Spitälern landen sehr viele Geimpfte

Die Coronamediziner sind alarmiert, weil der Impfschutz vor allem bei den Älteren nachlässt. Das Tempo bei der Drittimpfung wird deshalb erhöht.

An den Salzburger Spitälern herrscht nicht nur Alarmstimmung, weil sich die Zahl der Covid-19-Patienten zuletzt in einer Woche von 58 auf 115 verdoppelt hat. Die Mediziner weisen auch darauf hin, dass auf den Normalstationen zuletzt mehr als die Hälfte der Coronapatienten vollständig geimpft ist. In Zahlen: Am Dienstag waren von insgesamt 102 Patienten auf den Normalstationen 56 geimpft (55 Prozent), auf der Intensivstation waren es vier von 13.

Uta Hoppe, Sprecherin des Corona-Expertenstabs an den Salzburger Landeskliniken, betonte ...