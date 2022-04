In Scheffau erklingt die älteste Glocke

Ab Gründonnerstag schweigt das kirchliche Geläut drei Tage lang. Laut Legende "fliegen" die Kirchenglocken nach Rom und kommen erst in der Osternacht wieder zurück. Danach ertönt in Scheffau die älteste Glocke des Tennengaus wieder.

Mit dem Abend des Gründonnerstags beginnt der dreitägige Höhepunkt des katholischen Jahres: Er umfasst das "Letzte Abendmahl" am Gründonnerstag, das Leiden und die Kreuzigung Christi am Karfreitag, die Grabesruhe am Karsamstag und die Auferstehung Jesu in der Osternacht.

Auch in der Glockenstube des Kirchturms in Scheffau ist es in dieser Zeit mucksmäuschenstill. Turmuhrspezialist Michael Neureiter vermutet, dass sich in der Lammertaler Gemeinde eine der ältesten Glocken des Tennengaus befindet. Im Jahr 1477 hat sie Jörg Gloppitscher gegossen. Geweiht ...