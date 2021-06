In St. Koloman steht die Wiege der Biohotels

Biohotels setzen auf Nachhaltigkeit und biologisch hergestellte Lebensmittel. Vor 20 Jahren wurde die Marke in der Taugl gegründet.

"Zuerst wurden wir belächelt. Jetzt ist es normal," erinnert sich Anna-Maria Neureiter (74), die Seniorchefin des Biovitalhotels Sommerau in St. Koloman, an die Anfänge. Im Juni 2001 wurde die Marke Biohotels im damaligen Hotel Sommerau gegründet. Bei Anna-Maria und Matthias trafen sich eine Handvoll Ökopioniere aus Österreich, um den Tourismus neu zu denken - für Mensch und Umwelt. Was zu dieser Zeit noch eher selten war, ist heute nicht mehr wegzudenken: nachhaltige Angebote und zertifizierte Bio-Qualität.

"Auf die ...