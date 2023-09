In Wölting tanzt der Samson nur ein Mal pro Jahr

Dementsprechend groß war am 10. September die Freude im ganzen Ort.

Zum Samsonumzug samt Maibaumumschneiden haben die Samsongruppe Wölting, der Löschzug Wölting und die Dorfgemeinschaft Wölting geladen. Mit fünf Stationen für Samsontänze - Oberdorf, Baierl, Lenzen, Vögei-Kreuzung und Vereinshaus - zeigte sich der größte Wöltinger kurz vor dem Winterschlaf noch einmal in seiner vollen Pracht. Obmann Andreas Trattner im LN-Gespräch: "Gewöhnlich rücken wir zwei bis drei Mal pro Jahr aus. So wie eben heuer in Unternberg, Mariapfarr und jetzt in Wölting. Für uns ist es ein ganz besonderes Brauchtum. Der Zusammenhalt zeichnet unsere Gruppe aus. Wir treffen uns aber auch sonst während des Jahres. Im Prinzip ist es unser Freundeskreis."

90 Kilogramm schwer und sechs Meter hoch

Im Jahr 2000 wurde der Wöltinger Samson neu aufgebaut. Die Einweihung erfolgte damals im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Dorfgemeinschaft Wölting. Der Wöltinger Samson bringt aktuell übrigens 90 Kilogramm auf die Waage und ist sechs Meter hoch. Die beiden Zwerge teilen sich Bernhard Wieland, Christian Siebenhofer und Lukas Kesselbacher bei den Ausrückungen untereinander auf.

Der feierliche Rahmen wurde für zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder der Samsongruppe genützt. Die Samsonnadel in Gold wurde an Christian Wieland verliehen. Jene in Silber an Raphael Steiner, Markus Lüftenegger, Martin Löcker, Martin Wieland, Bernhard Wieland, Lorenz Kocher und Jürgen Fuchsberger. Und die Samsonnadel in Bronze erging an Christian Siebenhofer und Andreas Trattner. Alle bisherigen Samsonträger der Samsongruppe Wölting im Überblick: Franz Gappmayer, Bernd Gappmayer, Jürgen Pritz und aktuell Christian Wieland.

Außerdem gab es beim Fest in Wölting traditionell für alle Wöltingerinnen und Wöltinger, die einen runden Geburtstag ab dem Fünfziger feierten, entlang der Stationen Ehrentänze.

Und Altbürgermeister Georg Gappmayer, selbst jahrelanges Mitglied der Dorfmusik Wölting und gebürtiger Wöltinger, wurde mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Gewinnerin der Maibaumversteigerung ist übrigens Aloisia Pöllitzer.