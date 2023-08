Innerhalb von 72 Tagen umrundete Ultraläufer "Rambo" Österreich

Rund 3172 Kilometer und 125.000 Höhenmeter hat Andreas "Rambo" Ropin in den vergangenen 72 Tagen laufend zurückgelegt. Der gebürtige Steirer ist Österreichs Staatsgrenze abgelaufen - und traf am Freitagnachmittag wieder dort ein, wo er am 1. Juni gestartet war: in Großgmain.

BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas „Rambo“ Ropin bei seiner Ankunft in Großgmain. BILD: SN/RRAA Auch Ziegen zählten zu Andreas Ropins Begleitern. BILD: SN/RRAA Der Weg führte den Ultraläufer auch über Schneefelder. BILD: SN/RRAA Ultraläufer Andreas „Rambo“ Ropin. BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas Ropin wurde von seiner Familie und Freunden herzlich empfangen. BILD: SN/ROBERT RATZER Die letzten Meter bis zum Ziel: Andreas „Rambo“ Ropin. BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas Ropin wurde von seiner Freundin herzlich begrüßt. BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas Ropin wurde von seiner Freundin herzlich begrüßt.