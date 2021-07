Internet, Smartphones, Apps - wie Salzburger Senioren die Furcht vor Handys ablegen

Corona hat gezeigt, wie schwierig der Alltag ohne Handy und Internet geworden ist. Die Nachfrage nach Kursen ist deshalb groß.

Konzentriert tippt Leopoldine auf ihrem Smartphone. Die 62-Jährige erstellt in der Galerie einen neuen Ordner für ihre Bilder, während sie aufmerksam den Anweisungen von Kursleiter Richard Schatzl folgt. Leopoldine ist eine der Teilnehmerinnen des Einsteigerkurses "Smartphone und Tablet" am 50plus Center in Salzburg. Dort erlernt sie die grundlegenden Funktionen für die Verwendung von mobilen Geräten. "Ich habe ein neues Smartphone bekommen. Die Einführung in das System und in die Programme habe ich zwar im Geschäft erhalten, das hat jedoch nicht ...