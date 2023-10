Israel-Fahne: Zeichen der Solidarität vor dem Schloss Mirabell in Salzburg heruntergerissen

"We stand with Israel": Nach diesem Motto hatte die Stadt Salzburg am Mittwoch die Fahne aufziehen lassen. In der Nacht auf Donnerstag wurde sie heruntergerissen und beschädigt. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

