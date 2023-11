18-Jähriger Autofahrer überholte trotz Verkehrsinsel auf der Gegenfahrbahn

Die Polizei stoppte den Raser nach einer Verfolgung mit 160 km/h.

Samstag Abend nahmen Beamte einen 18-jährigen Autolenker aus dem Pongau in Bischofshofen wahr, der zwei Fahrzeuge an einer Stelle überholte, an der sich zwischen den Fahrbahnen eine Verkehrsinsel befand. Der Autofahrer befuhr daher die Gegenfahrbahn. Dabei dürfte der Lenker die erlaubte Geschwindigkeit um das Doppelte überschritten haben. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und erreichten bei der Nachfahrt 160 km/h. Erst nach einer längerer Verfolgung durch das Ortsgebiet nahm der Lenker die akustischen und optischen Warnzeichen wahr und hielt an. Zwar war der Lenker laut Polizei nicht beeinträchtigt, ihm wurde aber wegen der eklatanten Geschwindigkeitsübertretung die Weiterfahrt untersagt.

Verstärkte Alkohol-Kontrollen

Am Nachmittag des 11. November wurde ein 45-jähriger Litauer auf der A1 von der Autobahnpolizei angehalten, da seine Fahrweise ungewöhnlich erschien. Nach der Alkohol-Messung am Handgerät (2,6 Promille) verweigerte dieser schließlich eine Messung am geeichten Alkomaten. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und der Lenker angezeigt.

Bei Schwerpunktkontrollen im Flachgau wurden in der Nacht drei Lenker angezeigt. Jeweils einer 22-jährigen Lenkerin mit 1,36 und einem 31-jährigen Lenker mit 2,1 Promille wurden die Führerscheine abgenommen. Ein 29-jähriger Lenker wurde mit 0,56 Promille angehalten und angezeigt.