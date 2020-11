Jahresstipendium für seine Musik

Jung-Komponist Alexander Bauer erhielt eine 10.000-Euro-Förderung vom Land.

Alexander Bauer ist Organist und Komponist. Seine Arbeiten zeichnen sich durch den Einsatz von computergestützten Verfahren aus. Der 27-Jährige erhält nun das mit 10.000 Euro dotierte Jahresstipendium des Landes 2020 für Musik.

Der 1993 in München geborene Mann wurde bereits im Alter von zehn Jahren an der Universität Mozarteum als Jungstudent im Fach Orgel aufgenommen. In den folgenden Jahren konnte er mehrere Nachwuchswettbewerbe, darunter auch "Jugend musiziert", den "Heidelberger Orgelwettbewerb für junge Organisten" sowie die internationale "Quimby Organ Competition" in London für sich entscheiden.

"Der Erhalt des Jahresstipendiums bestätigt mich in meiner Arbeit. Gerade in einer Zeit wie der jetzigen, in der sich unzählige Künstler in prekären Situationen befinden, ist es ein Privileg sondergleichen, für das ich sehr dankbar bin", so der Preisträger.

Kulturreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) stößt ins selbe Horn: "Das Jahresstipendium Musik soll einem Künstler die intensive Auseinandersetzung mit einem konkreten Projekt ermöglichen. Ich gratuliere Alexander Bauer recht herzlich." Das eingereichte Projekt überzeugte die fachkundige Jury, die darüber hinaus lobte, dass Bauer bereits in jungen Jahren eine Vielzahl herausragender Kompositionen hervorgebracht hat. Heute gehören elektroakustische Stücke und multimediale Arbeiten zu seinen Markenzeichen.

Seine Stücke wurden unter anderem auf der Biennale Salzburg, als Teil des "Young Directors Project 2014" bei den Salzburger Festspielen, im ZKM Karlsruhe, beim Festival "Inter-" in Glasgow, beim Festival Dialoge Salzburg, beim stART Festival Salzburg und bei Zeitimpuls Innsbruck aufgeführt.