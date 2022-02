Jede Menge Bahnbaustellen

Brückenerneuerungen, Tunnelsanierungen, neue Weichen. Beginnend mit 12. März setzen die ÖBB zahlreiche Arbeiten um. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr.

In der Tennengauer Gemeinde Golling wird derzeit die Bahntrasse begradigt. Zudem wird mit sehr großem Aufwand die Bahnüberführung bei der Wasserfallstraße durch eine Unterführung ersetzt. Hier kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gefährlichen Situationen. Diese Arbeiten haben Einfluss auf den Bahnverkehr im Pongau. So werden beginnend mit 12. März alle zwei Stunden S-Bahn-Züge zwischen Golling und Bischofshofen als Schienenersatzverkehr geführt. In dieser Zeit werden auch Tunnelsanierungs- und Reinigungsarbeiten auf der Strecke durchgeführt.

○ Ab 28. ...