Hauptbeschuldigter in großem Salzburger Verfahren um Whats-App-Betrug sitzt wieder in U-Haft

Eine wohl international agierende Tätergruppe brachte mit Trickbetrug via WhatsApp Dutzende Opfer um jeweils Tausende Euro. Ein 21-jähriger vorbestrafter Salzburger soll einer der Haupttäter sein.

Bereits seit Herbst 2021 ist bei der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg ein sehr umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen etliche Beschuldigte rund um eine besonders perfide Betrugsmasche über den Messengerdienst WhatsApp ("Hallo-Mama-Betrug") anhängig. Allein zwischen September 2021 und Februar 2022 hatten demnach bundesweit 186 Personen Anzeigen erstattet; der ermittelte Schaden, inklusive jener Fälle, bei denen es beim Betrugsversuch blieb, wurde damals bereits mit rund 560.000 Euro beziffert.

Als ein führendes Mitglied der wohl international vernetzten Tätergruppe gilt ein vorbestrafter 21-jähriger Salzburger. Zudem führt die StA zehn weitere namentlich bekannte Beschuldigte. Bei der besagten Betrugsmasche erhielten die aus ganz Österreich stammenden Betroffenen von Betrügern folgende (oder eine ähnlich lautende) Textnachricht aufs Handy: "Hallo Mama, mein Telefon ist kaputt. Das ist jetzt meine neue Nummer." - Die Täter geben sich äußerst geschickt als Sohn oder Tochter aus. Dann schreibt das - falsche - Kind, oft nach kurzem schriftlichen Small Talk, plötzlich von einem akuten Problem, meist von einer dringend zu bezahlenden Rechnung. "Innig" wird Mutter oder Vater gebeten, die Rechnung per Echtzeit-Überweisung zu bezahlen. Tatsächlich überwiesen etliche Dutzend Opfer Beträge zwischen rund 2000 und 7700 Euro.

Der im Salzburger Ermittlungsverfahren als Hauptbeschuldigter geltende 21-Jährige sitzt übrigens bereits seit November 2021 fast durchgehend im Gefängnis. Bezüglich der inkriminierten WhatsApp-Betrügereien war er zwar bereits im Jänner 2022 aus der U-Haft entlassen worden; aufgrund einer noch offenen Verurteilung zu 15 Monaten Gefängnis wegen Gewaltdelikten kam er damals aber sofort in Strafhaft, aus der er nach zehn verbüßten Monaten am 17. Oktober bedingt entlassen wurde.

Brisant: Nur drei Tage in Freiheit, soll der 21-Jährige gleich am 20. Oktober in der Stadt Salzburg einen Diebstahl verübt haben - weshalb er laut StA-Sprecherin Elena Haslinger nach entsprechendem Beschluss des zuständigen Haft- und Rechtsschutzrichters nun wieder in U-Haft sitzt.