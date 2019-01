Kein Radio mehr: Gaisberg-Sender fiel aus

Der Sender wurde mit einem Notstromaggregat betrieben - bis ihm der Diesel ausging.

Statt Musik und Information hörten zahlreiche Salzburger am Mittwochnachmittag für etwa eine Stunde nur Rauschen. Die Sendeanlage des ORS am Gaisberg war ausgefallen. Davon betroffen waren nicht nur die ORF-Radiosender, auch private Radios konnten nicht empfangen werden. Wie viele Haushalte ohne Signal waren, kann ORS-Sprecher Michael Weber nicht sagen: "Die Sender in Salzburg überschneiden einander, der Gaisberg ist aber die Hauptsendeanlage." Online konnten die Salzburger aber ohne Probleme Radio hören.

Anzeige

Ein Ausfall sei äußerst selten, sagt Weber. "Unsere Systeme funktionieren in 99,999998 Prozent der Fälle." Der Sender am Gaisberg werde aber seit 6. Jänner mit einem Notstromaggregat betrieben. "Er wurde mit 5000 Liter getankt, doch am Mittwoch ging der Diesel aus", sagt Weber. Wegen des Schneefalls hatte das Aggregat bisher nicht aufgetankt werden können.

Am Mittwoch flogen Techniker auf den Gaisberg, um die Anlage zu warten. "Es ist richtig beeindruckend da oben: Es sieht aus wie eine riesen Lok", sagt Weber. Es war nicht der einzige Einsatz des Teams, teilweise seien die Techniker 16 Stunden am Tag im Einsatz. Am Luxkogel, Großeck, Zinkenkogel, in Lofer und in Eben waren am Mittwoch ebenfalls Techniker unterwegs. "Unsere Mitarbeiter fahren teilweise mit Skidoos zu den Sendeanlagen, um sie von Schnee zu befreien", sagt der ORS-Sprecher. Manche Techniker müssten auch mit Ski und Rucksack zu den Anlagen spuren. "Sie kraxeln dann in schwindelerregende Höhen, um die Sender händisch abzukehren und zu enteisen."