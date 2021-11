Kindergarten zum Wohlfühlen

Erst 1990 gestartet, wurde der Hüttschlager Kindergarten sofort zu einem Erfolgsmodell.

Fröhliche Kinderstimmen, ein buntes Gewusel von Kindern, aber keine Hektik: Dieser Eindruck bietet sich, wenn man dem Kindergarten in Hüttschlag einen Besuch abstattet. Knapp über 900 Einwohner zählt der Ort, der Kindergarten mit seinen zwei Gruppen und einer alterserweiterten Gruppe wird von insgesamt 54 Kindern besucht, ein beträchtlicher Wert also. Dabei gibt es ihn erst seit 1990, also im Vergleich zu anderen Orten wurde hier sehr spät gestartet.

Von Beginn an, also seit 31 Jahren ist Cäcilia "Cilli" ...