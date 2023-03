Kirche in Bad Gastein wegen Gefahr im Verzug gesperrt

Die Statik der Preimskirche bereitet Sorgen. Der Sonntagsgottesdienst musste kurzfristig in die Filialkirche verlegt werden, nachdem neue Risse im Mauerwerk entdeckt worden waren.

Per E- Mail wies die Pfarre am Freitag auf den Ortswechsel des sonntäglichen Gottesdienstes in die Nikolauskirche hin. Eine Rückkehr in die eigentliche Hauptkirche wird es in naher Zukunft nicht geben.

"Im Lauf der vergangenen Woche sind neue Risse im Mauerwerk gefunden worden", sagt Peter Schörghofer vom Bauamt der Erzdiözese Salzburg. Aus Sicherheitsgründen habe man eine Sperre verfügt.

Nun sind die Experten am Zug. Es werde eine Firma beauftragt, die Geologie und Statik bewerten und geeignete ...