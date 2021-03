"Leck mich am Arsch, ist das gut" - Tim Mälzer fand in "Kitchen Impossible" deftige Worte, als er den ersten Bissen der Grammelknödel aus dem Gasthof Schloss Aigen in Salzburg im Mund hatte. Das Knacken der Grammeln aus der Füllung war bis in die Wohnzimmer der knapp zwei Millionen TV-Zuseher (1,73 Millionen in Deutschland und 180.000 in Österreich) zu hören.

Aber auch die "Elastizität" der Knödel hatte es dem TV-Kochstar angetan. Schon vor dem ersten Anstechen kam er ...