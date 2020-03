Kleinarl: Pistenrowdys ließen schwer verletzte Skifahrerin liegen

Ein 29-jähriger Belgier hat am Samstagabend in Wagrain stark alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker kam auf der B163 in einer Linkskurve mit seinem Kleinbus von der Straße ab. Als die …

Chronik

Nach einer Anzeige wegen eines Diebstahls in einem Schuhgeschäft in St. Johann im Pongau hat die Polizei ein Diebespaar aus der Slowakei ausgeforscht, das in den vergangenen Wochen in Großarl und St. Johann …