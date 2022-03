Klimaschutz: Kurzweilige Ideen zum Umdenken

"Ionica Mobility" startete im Vorjahr ein "cooles" Projekt und erreichte über 500 junge Leute. Weiter geht's mit kostenlos geführten E-Bike-Info-Touren.

Das Zeller Projektteam rund um Sebastian Vitzthum, Stephan Obenaus und Nikolina Vukovic stellte die sogenannte "Velocity Tour" gemeinsam mit den Touristikern im bayerischen Bad Reichenhall auf die Beine.



Immer am Donnerstag zwischen 14 . April und 23. Juni

An elf Terminen - donnerstags zwischen 14. April und 23. Juni - können alle Interessierten kostenlos an der geführten E-Bike-Tour teilnehmen. Diese verbindet die beiden Städte auf insgesamt 75 Kilometern. Abwechselnd führt die Fahrt von Bayern in den ...