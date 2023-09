Kostenlose Kurse helfen Erwachsenen lesen zu lernen

15 Prozent der Bevölkerung können nicht einwandfrei lesen und schreiben. Basisbildung für Erwachsene bleibt dennoch ein Tabuthema. Das abc-Salzburg und die Volkshochschule haben im Rahmen einer Aktion im Bischofshofener Karo aufgeklärt.

81 Menschen starteten im Herbst mit einem Kurs in den Räumlichkeiten des Basisbildungszentrums "abc-Salzburg" in Bischofshofen. Das kostenlose Angebot mit Schwerpunkten auf Deutsch, Rechnen, Computer-Handhabung und Englisch richtet sich an Menschen, die im Erwachsenenalter Grundlagen in diesen Bereichen nachholen möchten. "Rund 15 Prozent der Bevölkerung haben Bedarf an Basisbildung. Das heißt, dass sie beispielsweise auch im Erwachsenenalter Probleme haben, längere Texte sinnerfassend zu lesen", erklärt Gerhild Sallaberger, die Leiterin des abc-Salzburg. Bei den Betroffenen sei es oft verabsäumt worden, dieses Basiswissen in der Schule zu verfestigen. "Im Berufsleben erschweren derartige Lücken den Alltag dann natürlich enorm", erklärt die Expertin.

Basisbildung für 369 Menschen

Genau hier setzt das Basisbildungsangebot an. In kostenlosen Kursen werden ohne Vorbehalte die Grundlagen besprochen und es wird individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer reagiert. Ein gesteigertes Selbstbewusstsein gehe mit den neu erlernten Fähigkeiten ebenso einher wie eine flexiblere Einsetzbarkeit am Arbeitsmarkt. "Das ist vor allem wichtig, weil ein Großteil unserer Kursteilnehmer berufstätig ist", so Sallaberger. In Bischofshofen gibt es dieses Angebot mittlerweile seit 15 Jahren. Allein von 2018 bis 2022 wurden mit den Kursen in den Räumlichkeiten im Einkaufszentrum Karo 396 Menschen fortgebildet.

Mit Büchern gegen die Tabus

Aktuell kämpft das Team des abc-Salzburg intensiv für die Enttabuisierung der Basisbildung. "Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, ist immer noch hoch", berichtet Sallaberger, "unser Ziel ist es, dass ein Basisbildungskurs künftig mit der selben Selbstverständlichkeit gemacht wird wie etwa ein Sport- oder Handwerkskurs." Mit öffentlichen Aktionen versucht man immer wieder auf das kostenlose Kursangebot aufmerksam zu machen. Auch der hohe Stellenwert des Alfa-Telefons wird in diesem Zusammenhang immer wieder betont. Erwachsene, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, können sich unter 0800 244 800 gratis Informationen und Hilfe holen. Eine dieser Aktionen ging jetzt in Bischofshofen über die Bühne. Im Karo gaben die Mitarbeiterinnen des Basisbildungszentrums vergangene Woche kostenlose Bücher an Passantinnen und Passanten aus. Gleichzeitig informierten sie über das Basisbildungsangebot in Salzburg und baten darum gegenüber potenziellen Betroffenen im Bekanntenkreis für die Kurse und für das Alfa-Telefon Werbung zu machen.

Volkshochschule bietet Sprachkurse

Unterstützt wurde das abc-Team dabei auch von Eva Bischofer, der Leiterin der Volkshochschule in Bischofshofen. Im Gegensatz zum Basisbildungszentrum, dessen Kursangebot sich vorwiegend an Menschen mit deutscher Muttersprache richtet, bietet die Volkshochschule vor allem Sprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund an. "Wir haben Angebote auf allen Sprachniveaus und finden in unserer Beratung für jeden den richtigen Kurs und verweisen auf entsprechende Förderungen", schildert die Leiterin. Im Bedarfsfall verweise man auch an das abc-Salzburg. "Diese Zusammenarbeit funktioniert gut und hat immer die Unterstützung der Betroffenen im Fokus", resümiert Bischofer.