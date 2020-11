Kuchl sorgte für Höchstwert an Viruspartikeln im Abwasser

Das Abwasser verrät, wo sich neue Infektionswellen entwickeln. Kommunen wie die Stadt Salzburg sollten die Daten ihren Bürgern zur Verfügung stellen, schlägt ein Wissenschafter jetzt vor.

Am 20. Oktober wurden im Abwasser des Reinhalteverbands Tennengau Süd 9000 Genkopien des Coronavirus pro Milliliter nachgewiesen. In der dortigen Kläranlage kommen die Abwässer aus Golling, Scheffau St. Koloman und Kuchl, das am 17. Oktober für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt wurde, zusammen. Acht Tage später waren es 4000 Genkopien. Das ist trotz der Halbierung ein hoher Wert. Zum gleichen Zeitpunkt befanden sich in dem aus Golling kommenden Seitenarm der Kläranlage nur 500 Viruskopien.

Das Abwasser liefert also ...