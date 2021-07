Landesschützenobrist aus Bergheim will der Jugend Raum geben

Der Bergheimer Josef Braunwieser übernimmt das Amt des Landesschützenkommandanten von Franz Meißl. Der Werfener hat das Amt 23 Jahre lang ausgeübt. Der Neue setzt stark auf den Nachwuchs.

Das Schützen-Brauchtum will Josef Braunwieser im Sinne seines Vorgängers erfolgreich weiterführen und dabei mit der Zeit gehen. "Wir müssen der Jugend noch mehr Spielraum geben, um sie für das Schützenbrauchtum zu begeistern. Nur so können wir das, was wir von unserer Vätergeneration übernommen haben, an die nächste Generation weitergeben", sagt Braunwieser im Gespräch mit der Salzburger Woche.

Schütze seit 36 Jahren

Bei den Schützen ist der 54-jährige Bergheimer seit 1985. ...