Lattengebirge: Bayerische Bergretter suchten stundenlang nach erschöpften Wanderern

Ein Großaufgebot der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger hat in der Nacht auf Samstag achteinhalb Stunden lang zwei verstiegene Münchner am Poschberg im Lattengebirge gesucht und gerettet.

Die völlig erschöpfte Frau musste rund 120 Meter weit in einer Trage über eine Felswand abgeseilt werden. Der 71-jährige Mann schaffte es aus eigener Kraft zusammen mit den Bergrettern entlang der komplett versicherten Strecke am steilen Graben bis zur Forststraße abzusteigen. Das Duo wollte eigentlich über den Waxriessteig vom Predigtstuhl ins Tal, hatte dann wie bereits sehr viele andere Wanderer zuvor die Abzweigung verpasst und war geradeaus weiter an der Poschhütte vorbei über den Stölzerboden und das Schneideck frei in Richtung Röthelbachforststraße abgestiegen, wo die Frau und der Mann dann in rund 770 Metern Höhe im Absturzgelände nicht mehr weiter kamen.

Quelle: SN