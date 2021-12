Lawine auf der Lackenspitze im Lungau erfasst Tourengeher: Drei Personen tot

Bei einem Lawinenabgang im Lungau sind am Samstag drei Skitourengeher von einem großen Schneebrett verschüttet und getötet worden. Zwei Tourengeher konnten nur noch tot geborgen werden. Ein verschütteter Tourengeher musste reanimiert werden und wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen. Er verstarb im Spital.

Die drei Österreicher im Alter von 19 bis 24 Jahren waren am Samstag in einer elfköpfigen Gruppe aus dem Pongau, dem Ennstal und Oberösterreich unterwegs. Die jungen Tourengeher seien gut ausgerüstet gewesen, sagte der Einsatzleiter.

Die Lawine löste sich gegen 13.45 Uhr in rund 2.400 Metern Höhe im Gipfelhang der Lackenspitze. Dabei erfasste ein großes Schneebrett mit 200 Metern Breite und 500 Metern Länge acht der elf Tourengeher. Zwei der von der Lawine erfassten Personen hätten sich selbst retten können. Drei weitere Tourengeher wurden von den Schneemassen zwar mitgerissen, jedoch nicht verschüttet. Teilweise lagen die Schneemassen bis zu 4,5 Meter tief, sagte der Katastrophenschutzreferent des Lungaus, Christoph Wiedl, zum ORF Salzburg.

Tödlich Verunglückten zwischen 19 und 24 Jahre alt

Die Bergrettung und das Rote Kreuz starteten eine groß angelegte Suchaktion. Zwei der vollständig verschütteten Tourengeher konnten mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät geortet und anschließend von der Bergrettung ausgegraben werden. Einer der Tourengeher musste reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen, wo dieser jedoch verstarb. Der dritte vollständig verschüttete Tourengeher trug laut Polizei Salzburg kein Suchgerät. Dieser wurde mittels Sondierung um 17.27 Uhr geortet und konnte nur noch tot geborgen werden. Zwei der tödlich Verunglückten junge Männer waren 19 Jahre alt, der Dritte 24 Jahre alt, informiert die Polizei.

Lawinenwarnstufe 3

Fünf Hubschrauber, die Bergrettung und das Rote Kreuz waren mit 120 Leuten im Einsatz. Das Gemeindegebäude Tweng wurde am Samstag zum Einsatzzentrum umfunktioniert. Ein Kriseninterventionsteam betreute die unverletzten Tourengeher aus der Gruppe und die Angehörigen. In dem Gebiet galt am Samstag oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 3 (erheblich). Der Wind dürfte Triebschneemengen zusammengetragen haben, die als leicht auslösbar galten.