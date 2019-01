Lawinenschranken bei Tweng mutwillig beschädigt: Pinzgauer als mutmaßlicher Täter ausgeforscht

47-jähriger soll am 12. Jänner die beim Schranken angebrachten Schlösser aufgeschnitten haben, um die gesperrte Straße benützen zu können.

Bei jenem Autolenker, der am 12. Jänner auf der B 99 bei Tweng mutwillig zwei Lawinenschranken beschädigt hatte, soll es sich um einen 47-jährigen Pinzgauer handeln. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Südrampe der B 99 war damals wegen akuten Lawinengefahr für jeden Verkehr gesperrt. Der Pinzgauer soll zwei beim Schranken angebrachte Schlösser aufgeschnitten und so die Straßenbenützung ermöglicht haben. Er ist nicht geständig, wird aber von Zeugen belastet.

Quelle: SN