"Lebenslange" sitzen in Österreich im Schnitt 19 Jahre hinter Gittern

Diejenigen, die in Österreich lebenslange Haft erhalten, sitzen aufgrund der Möglichkeit der bedingten Entlassung nur ganz selten wirklich ein Leben lang ein, jedenfalls aber 15 Jahre.

Am Montag erhielt bekanntlich ein 26-jähriger Serbe, der im März in Schallmoos seine Ehefrau (22) grausam ermordet hatte - er stach ihr mit zwei Messern insgesamt acht Mal in Hals und Brust - lebenslange Haft. Das Urteil über den Mann ist aber noch nicht rechtskräftig - es könnte noch reduziert werden.

Zuletzt war in Salzburg im Jahr 2018 die höchstmögliche Strafe verhängt worden - damals über einen schwer vorbestraften Einheimischen (34), der einen Sozialhilfeempfänger (64) bei einem Zechgelage ...