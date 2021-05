Lepiweiher: Küken übersiedeln ist "Schnapsidee"

Eine Vogelexpertin übt scharfe Kritik an der Überlegung, die Küken der Graugänse in Leopoldskron einzufangen und in den Flachgau zu übersiedeln.

Am Leopoldskroner Weiher in Salzburg treffen Spaziergänger derzeit wie jedes Jahr im Frühling auf Graugänse und ihre Jungen. Untertags fressen die Elternpaare mit ihren Küken gern das Gras auf dem schmalen Grünstreifen entlang der Alm. Seit einigen Jahren führt dort der Geh- und Radweg vorbei. In die aufgeflammte Diskussion über die Gänsepopulation in Leopoldskron schaltet sich nun Ornithologin Hemma Gressel von BirdLife ein, die in der Nähe des Leopoldskroner Weihers wohnt. Es stimme nicht, dass die Anzahl der ...