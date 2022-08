Lieblingsblick: Durch die Linse

Der Ebenauer Michael Grössinger hat über das Skateboarden zur Fotografie gefunden. Sein Weg führte vom schüchternen Skater zum empathischen Mann hinter der Kamera, der Emotionen einfängt.

Salzburg. "Mit acht habe ich angefangen zum Skaten", erinnert sich der heute 32-jährige Michael Grössinger bei unserem Gespräch im 220-Grad-Café in Nonntal. Das Geld fürs erste Board musste er sich beim Holzarbeiten noch schwer verdienen - später bekam er seine Bretter von Sponsoren. Gemeinsam mit Grössingers drei jüngeren Brüdern fuhr die Familie aus Ebenau meistens dorthin auf Urlaub, wo ein Skatepark in der Nähe war. "Aber bei Contests war ich dann viel zu nervös - da habe ich nie was ...