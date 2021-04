Der Lkw prallte gegen den Bus im Bereich der Haltestelle vor dem Schloss Mirabell.

In der Stadt Salzburg kam es am Montagvormittag in der Nähe des Mirabellplatzes zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer kollidierte mit einem Obus. Dabei wurde der hintere teil des Busses aufgerissen. "Drei Personen wurden dabei leicht verletzt", heißt es vom Roten Kreuz auf SN-Anfrage. Diese sollten sich selbstständig in Behandlung geben. Für den Linienverkehr gebe es laut Salzburg AG keine Beeinträchtigungen.